İstanbul'da 3 günlük denetimlerde 9 bin 317 işlem uygulandı
İstanbul Valisi Yerlikaya, kentte 7, 8, 9 Ağustos’ta 18 ayrı başlıkta yapılan 30 bin 435 denetimde 9 bin 317 adli ve idari işlemin uygulandığını bildirdi.
İstanbul
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"AVM, pazar yeri, toplu taşıma, yeme-içme, eğlence mekanı, spor alanı ve ibadethaneler başta olmak üzere, 7-8-9 Ağustos’ta 18 ayrı başlıkta 30 bin 435 denetim yapıldı. 9 bin 317 adli ve idari işlem uygulandı. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. #BirlikteBaşaracağız."
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AVM,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 10, 2020
Pazaryeri,
Toplu taşıma,
Yeme-içme,
Eğlence mekanı,
Spor alanı ve
İbadethaneler başta olmak üzere,
7-8-9 Ağustos’ta
18 ayrı başlıkta
30.435 denetim yapıldı.
9.317 adli ve idari işlem uygulandı.
Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum #BirlikteBaşaracağız
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