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İzmir'de 200 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 200 düzensiz göçmen yakalandı.

Ali Korkmaz   | 11.07.2019
İzmir'de 200 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Ildır Körfezi ile Karaabdullah Burnu önlerinde düzenlenen 4 operasyonda 66'sı çocuk 166 düzensiz göçmen kurtarıldı. 

Yasa dışı geçişi sağladığı değerlendirilen 2 kişi ise Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Dikili ilçesi Bademli önlerinde de Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 14'ü çocuk 34 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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