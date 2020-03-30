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Türkiye

İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internetten alabileceğini duyurdu.

İzzet Taşkıran   | 30.03.2020
İzin belgesi olan THY yolcuları biletlerini internetten de alabilecek

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu.

Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.

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