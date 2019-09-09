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İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi

İstanbul'da öğrenci servisleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk gününde polis ve jandarma trafik ekiplerince denetlendi.

Alptekin Soykan   | 09.09.2019
İstanbul'da öğrenci servisleri denetlendi

İstanbul

İstanbul'da Ataşehir Turgut Özal Bulvarı’nda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin desteği ile öğrenci servislerinde kontroller yaptı.

Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerlerini incelendi.

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