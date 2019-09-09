Euro
6.30
Dolar
5.71
BIST 100
98,987.48
Altın
1,509.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan asker şehit oldu.

Mehmet Tosun   | 09.09.2019
Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanıp hastaneye sevk edilen askerin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedildi.

Bölgede operasyonlara devam edildiği belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Hakkari'de ağır yaralanan asker şehit oldu

Van'da terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü el yapımı patlayıcı bulundu