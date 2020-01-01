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İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kısa süreli kar ve dolu yağışı görüldü.

Muhammed Gencebay Gür   | 01.01.2020
İstanbul'da kısa süreli kar ve dolu yağışı Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da 21.00 sularında başlayan kar yağışı Beykoz Çavuşbaşı mevkisinde zaman zaman dolu şeklinde devam etti. 

Beykoz'un yanı sıra Çekmeköy'ün yüksek kesimlerinde de kısa süreli kar yağışı gerçekleşti.

Avrupa Yakası'nda ise Beyoğlu'nun başta Taksim olmak üzere bazı bölgelerinde kısa süre dolu yağışı görüldü. 

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