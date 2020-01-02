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Enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Mersin, Kütahya, Gaziantep, Manisa, Elazığ, Ordu ve Malatya'da bazı taşınmazların enerji santralleri ve nakil hatları inşası için acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Hamdi Çelikbaş   | 02.01.2020
Enerji santralleri için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Mersin'in Mut ilçesinde inşa edilecek Akyel-1 Rüzgar Enerji Santrali ve Gülnar ilçesinde Kıvanç-2 Güneş Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Kütahya'da Parmakören KÖK-Seyitömer KÖK Enerji Nakil Hattı, Gaziantep'te Oğuzeli-Ekinveren Enerji Nakil Hattı, Elazığ'da Hamzabey Barajı 1. Etap Enerji Nakil Hattı ile Hamzabey Barajı 2. Etap Enerji Nakil Hattı'nın yapımı amacıyla bazı taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına da karar verildi.

Ayrıca, Manisa'da Karakurt Rüzgar Enerji Santrali, Ordu'da Akkuş Rüzgar Enerji Santrali ve Malatya'da Kayabaşı Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali'nin yapımı amacıyla bazı taşınmazların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Mustafa Paşa Camii'nin yeniden ihyası amacıyla ise Kemankeş Mahallesi'nde bulunan bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Söz konusu kamulaştırma çalışması Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak.


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