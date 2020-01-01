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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya 'geçmiş olsun' telefonu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, hem yaşadığı sakatlık hem de maruz kaldığı hırsızlık olayı nedeniyle Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.01.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yusuf Yazıcı'ya 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sakatlığından dolayı ameliyat olmak için İtalya'da bulunduğu sırada Fransa'nın Lille kentindeki evi soyulan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, sezon başında Trabzonspor'dan Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille kulübüne transfer olan Yazıcı'yı telefonla aradı.

Görüşmesinde Çavuşoğlu, hem yaşadığı sakatlık hem de evine hırsız girmesi nedeniyle Yazıcı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'nın da hırsızlık vakasıyla ilgilendiği aktarıldı.

Haberi Roma'da aldı

Aralık ayında Monaco-Lille maçında çapraz bağları kopan ofansif futbolcu geçen hafta bir süreliğine geldiği Trabzon'dan ameliyat olmak için İtalya'ya gitmişti.

Tedavisi için Roma'da bulunan 22 yaşındaki futbolcunun Lille'deki evine hırsız girdiği, değerli eşyaları ile arabasının çalındığı medyaya yansımıştı.

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