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İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Alparslan Ermiş   | 27.01.2021
İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor

Istanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölgenin Trakya kesiminde kar, İstanbul'un batı kesimleri ile akşam il genelinde ve bölgenin doğusunda karla karışık yağmur tahmin ediliyor.

Yağışların, gece kar şeklinde olması öngörülüyor. Kar yağışının Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sabah yoğun olması bekleniyor.

Sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar ve rüzgar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Öte yandan Silivri'nin yüksek kesimlerinde sabahtan itibaren kar yağışı başladı. İlçe merkezinde ise karla karışık yağmur görülüyor.




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