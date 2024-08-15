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İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-11 Ağustos tarihleri arasında Sancaktepe, Ümraniye ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleşen "iş yeri kurşunlanması", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Zanlıların adres ve kimliklerini belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 8 ruhsatsız tabanca, 1211 mermi ve çelik yelek ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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