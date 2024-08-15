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Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burak Akay, Bülent Ersöz  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Bülent Ersöz/AA

Çanakkale

İlçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

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