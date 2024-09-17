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Dünya

Peru'da temmuzdan beri süren orman yangınlarında 15 kişi öldü

Peru'nun çeşitli bölgelerinde temmuz ayından bu yana devam eden orman yangınlarında ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti, 3 bin hektardan fazla ekili tarım arazisiyle doğal alan yandı.

Murat Karadağ  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Peru'da temmuzdan beri süren orman yangınlarında 15 kişi öldü

Lima

Peru Sivil Savunma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, yangınlar sebebiyle 10'u son iki haftada olmaz üzere temmuzdan bu yana 15 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, yangınlar nedeniyle 98 kişinin yaralandığını, 334 büyükbaş hayvanın da telef olduğunu ve en az 3 bin hektar ekili tarım arazisiyle doğal alanın küle döndüğünü belirtti.

Yangınların bazılarının müdahaleyi zorlaştıran Amazon bölgelerinde olduğunu aktaran yetkililer, bulut, duman ve rüzgarların yangınlara havadan müdahale etmeyi zorlaştırdığını kaydetti.

Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangınların "insan eylemleri sonucu" başladığını belirterek, ülkedeki 24 bölgenin 22'sininin bu yangınlardan etkilendiğini söyledi.

Peru Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Servisi (SERFOR) uzmanlarından Romina Liza da yangınların şiddetlenmesinde iklim değişikliğinin etkisinin bulunduğunu savunarak, "Şiddetli rüzgarlar ve uzun süreli kuraklıklar, bitki örtüsünü kurutarak son derece yanıcı yakıta dönüştürüyor. Bu da yangın alanının daha hızlı genişlemesine yol açıyor." dedi.

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