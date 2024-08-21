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DRON - Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Gerede ilçesine ulaşan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Rıdvan Korkulutaş  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü

Bingöl

İlçenin Meşedalı köyündeki ormanlık alanda 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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