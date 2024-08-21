Bingöl'de çıkan orman yangını söndürüldü
Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Bingöl
İlçenin Meşedalı köyündeki ormanlık alanda 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Müdürlüğü ile Genç Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.