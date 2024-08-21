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DRON - Bolu'nun Gerede ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Ankara Valisi Vasip Şahin ve Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu’nun Gerede ilçesine ulaşan yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. -VTR-
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TSK'dan Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 7 helikopter görevlendirildiğini bildirdi.

Utku Şimşek  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
TSK'dan Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına 7 helikopterle destek

Ankara

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

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