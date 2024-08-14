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İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı

İstanbul'un Fatih ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlyas Kaçar  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı

İstanbul

İstanbul İl Göç İdaresi koordinasyonundaki uygulamaya, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinden 200 personel katıldı.

Fatih'teki 4 denetim noktasında yabancı uyruklu kişilerin vizeleri, oturma izinleri ve resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıkları kontrol edildi.

Denetimler sonucunda çok sayıda düzensiz göçmen, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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