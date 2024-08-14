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İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

İrem Demir  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
İstanbul'da bazı vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

İstanbul

Şehir Hatları AŞ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hava muhalefeti sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabileceği, iptal edilen seferler için kurumun internet sitesinden bilgi alınabileceği belirtilerek, "Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle 17:50 Poyraz-Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer seferinin Poyraz kalkışı yapılamayacaktır." bilgisi paylaşıldı.

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