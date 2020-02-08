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İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor

İstanbul'un birçok noktası beyaza bürünürken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, TEM ve D-100 Karayolu ile bu yollara bağlanan bazı katılım noktalarında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kaan Bozdoğan,Metin Tokgöz,İbrahim Halil Aktürk,Ayşe Nur Akçelik   | 08.02.2020
İstanbul'da kar etkisini sürdürüyor

İstanbul

İstanbul'da kar yağışı

İstanbul'da gece yarısından itibaren başlayan kar yağışı, Çamlıca bölgesinde etkili oldu. ( Mehmet Eser - Anadolu Ajansı )

İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. 

Kent genelinde dün akşam saatlerinden bu yana aralıklı devam eden kar yağışı nedeniyle Anadolu Yakası'ndaki Aydos Ormanı beyaza büründü.

Yağış nedeniyle 15 Temmuz Köprüsü'ne bağlantı güzergahları ile TEM ve D-100 Karayolu ile bu yollara bağlanan bazı katılım noktalarında trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait kar küreme araçları ise D-100 Karayolu, TEM Otoyolu'nda hazır bekletiliyor.

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