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Ekonomi

İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek.

Hasan Hüseyin Kul  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul

İBB'den yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından itibaren bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.

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