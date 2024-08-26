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İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul'da yarın kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi olmak üzere yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ferhat Yasak  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
İstanbul'da yarın yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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