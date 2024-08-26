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TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Süha Gür  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya - AA

İstanbul

51 yaşında vefat eden Uçar'ın cenaze töreni, Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından gerçekleştirildi.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kenan Sofuoğlu, ailesi ve sevenleri katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkan Vekili Ogün Baysan, "Öncelikle ailesi, yakınları ve camiamızın başı sağ olsun. Gerçekten 20 küsür senedir beraber çalıştığımız, en ufak bir kırgınlığımızın olmadığı bir insandı. Bütün camiayla barışık bir insandı. Çocukla çocuk, büyükle büyüktü. Sporu geliştirme adına ne varsa yaptı. Onun sayesinde şu anda dünya arenasında birçok sporcumuz yarışıyor. Yarışmaya da devam edecek. Çok ani oldu, gençti. Erken gelen bir ölüm oldu. Hepimiz şoktayız, yapılması gereken her şey yapıldı ama vade dolunca her şey bahane. Çok üzgünüm. Allah mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Uçar'ın naaşı, Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

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