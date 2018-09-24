Öncü kardeşler podyumun zirvesinde

ANKARA

Motor sporlarında Red Bull MotoGP Çaylaklar Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, ikizi Can Öncü'nün şampiyonluğunu ilan ettiği kupada ikinciliği elde etti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Aragon pistinde gerçekleştirilen iki yarışı da kazanan Deniz Öncü sezonu ikincilikle kapattı.

Deniz, hafta sonu yapılan yarışlarda iyi bir performans sergileyerek 2 birincilik elde etti ve 192 puanla ikizi Can Öncü'nün ardından ikinci oldu. Kupa şampiyonu Can Öncü ise ilk yarışı 10, ikinci yarışı ise 8. sırada tamamladı.

Milli sporcu Deniz Öncü, ikinci yarışın kendisi için gerçekten zor olduğunu belirterek, "İlk yarışı kazandım ve farkı kapattım. İspanyol sürücüler beni engellemeye çalıştı. Bu normal çünkü onlar İspanyol, ben ise Türk'üm. Ancak yarışı ben kazandım. Bu hafta sonu iki defa kazandım. Kardeşim şampiyonayı kazanırken, ben ikinci sırada tamamladım. Artık tamamen rahatladık. Sezonu tamamladık ve istediğimiz sonuçları aldık. Bu çok iyi bir duygu. Gelecek hafta Dünya Gençler Şampiyonası yarışı var. Artık sıradaki yarışı düşünmemiz lazım ancak şu an için gerçekten çok iyi hislere sahibiz. Düşüncelerimi tam olarak ifade edemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kupada oluşan puan durumu şöyle:

1. Can Öncü (Türkiye) 235 puan

2. Deniz Öncü (Türkiye) 192 puan

3. Xavier Argitas (İspanya) 166 puan

4. Filip Salac (Çekya) 151 puan

Muhabir: Ö.Buğra Ersavaş