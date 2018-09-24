A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Avustralya

2018 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele eden ay-yıldızlı ekip, B Grubu'ndaki son maçını yarın lider Avustralya ile oynayacak.

ANKARA

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu'ndaki son maçında yarın Avustralya ile karşılaşacak.

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvaya Arjantin'i 63-37 mağlup ederek başlayan ancak sonrasında Nijerya'ya 74-68 yenilen ay-yıldızlılar, yarın önemli bir sınava çıkacak.

Milliler, TSİ 13.30'da Santiago Martin Arena'da yapılacak mücadelede, gruptaki 2 maçını da kazanan Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda grubunu ilk sırada bitiren takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarda 2 ve 3. sırayı alan ekipler ise çeyrek finale yükselmek için eleme maçı oynayacak. Sonuncular ise elenecek.

Türkiye, ikinci olursa A Grubu'nun üçüncüsü, üçüncü sırada yer alırsa da A Grubu'nun ikincisiyle 2. turda mücadele edecek.

Muhabir: Hüseyin Burak Demirer