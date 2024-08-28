Dolar
34.05
Euro
38.08
Altın
2,504.68
ETH/USDT
2,476.00
BTC/USDT
58,639.00
BIST 100
9,757.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tubas, Tulkerim ve Tubas’taki mülteci kamplarına baskın düzenliyor
logo
Kültür

Orient Express bu yıl ikinci defa İstanbul'da

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Gökhan Yıldız  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
Orient Express bu yıl ikinci defa İstanbul'da Fotoğraf: Murat Şengül - AA

İstanbul

Paris'ten yola çıkan ve yaklaşık 5 gün süren yolculuğun ardından bugün İstanbul'a gelen treni, mehteran takımı karşıladı.

Tren, 31 Ağustos'ta İstanbul Sirkeci'den Paris'e hareket edecek.

Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a, birçok yazara ilham kaynağı olan ilk seferine 1883 yılında çıkan Orient Express, dünya savaşları, ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle ara verse de efsaneye dönüşen seferlerine halen devam ediyor.

Tren Paris, Viyana ve Bükreş üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı. Yaklaşık 80 yolcu, tarih ve lüksün iç içe geçtiği bir seyahat deneyimi yaşadı.

Şehrin tarihi mekanlarını gezecek yolcular, Fransa'ya uçakla dönecekler. Aynı rotada seyahat edecek diğer yolcular ise uçakla İstanbul’a gelerek yolculuklarına devam edecek.

Venice Simplon Orient Express treni 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagon ve 80 yolcusuyla seferini yapıyor.

Bu yıl İstanbul'a iki sefer yapan Orient Express'in ilk seferi 7 Haziran'da gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından başörtüsü nedeniyle kongrede görev verilmeyen öğrenciye destek
Başörtülü öğrenciye kongrede görev verilmemesine soruşturma
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını şiddetle kınadı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in kaybolduğu mahalledeki çocuklara psikososyal destek
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Orient Express bu yıl ikinci defa İstanbul'da

Orient Express bu yıl ikinci defa İstanbul'da

İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner, kentte bulaşıcı hastalıklara yönelik mücadeleyi anlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Polonez firmasındaki işten çıkarmalara ilişkin açıklama

İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ilaç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde kaçak ilaç operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oluyor
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan riskini ortadan kaldıracak çalışmalar sürüyor

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan riskini ortadan kaldıracak çalışmalar sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet