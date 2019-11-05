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İstanbul'da hafif sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 05.11.2019
İstanbul'da hafif sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Yalova) öğle saatlerine kadar hafif sağanak öngörülüyor.

Yer yer sis ve pus beklenen bölgede rüzgar, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden orta kuvvette, öğleden sonraya kadar zaman zaman kuvvetli (30-50 km/sa) esecek.

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