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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA’larla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 05.11.2019
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist SİHA’larla etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların devam edeceği belirtildi. 


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