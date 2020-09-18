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İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Aykut Karadağ   | 18.09.2020
İstanbul'da görevlendirilmek üzere 400 bekçi alınacak

Ankara

İstanbul'da görev yapacak 400 bekçi alınacağı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'da görevlendirilecek 400 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak.

Adaylar, 19 Eylül-02 Ekim arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvuruda bulunabilecek.

Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

Öte yandan duyuruda diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

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