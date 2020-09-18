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Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Suat Salgın   | 18.09.2020
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, lastik botla denize açıldı. Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Çıplak Ada açıklarında tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Ekiplerin fark ederek kurtardığı aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 1 Fildişi Sahilli, 13 Somali, 5 Kongo, 10 Suriye ve 3 Orta Afrika uyruklu olduğu öğrenilen düzensiz göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü.

Bitkin halde olan düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme verildi.

Organizatör olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Düzensiz göçmenlerin Çanakkale-Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği öğrenildi.

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