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İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul ile Edirne'nin güneyinde aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

İzzet Taşkıran   | 14.11.2020
İstanbul'da aralıklı sağanak bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

İstanbul ve bölgenin doğusu ile Edirne'nin güneyi, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.




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