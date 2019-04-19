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İstanbul'da '12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'

UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu buluşma kapsamında, İstanbul'da etkinlik yapıldı.

Lale Bildirici   | 19.04.2019
İstanbul'da '12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'

İstanbul

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "12. Uluslararası Öğrenci Buluşması" kapsamında, yabancı öğrenciler İstanbul'da buluştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Gayretli, böyle bir günde birlik, beraberlik, kültürler arasında dayanışma içerisinde olmanın güzel bir duygu olduğunu söyledi.

Etkinliğin öğrencilerin diğer ülkelerin kültürlerini tanımak, iletişim kurmak ve birbirlerine yön vermek anlamında önemli olduğunu anlatan Gayretli, şunları kaydetti:

"UDEF, Gelişim Üniversitesi ve etkinliğe emeği geçen diğer kuruluşlar olarak bundan sonraki çalışmaları da birlik ve beraberlik içerisinde yaparak örnek teşkil etmek istiyoruz. Özellikle öğrencilerimiz Gelişim Üniversitesinde alacakları eğitimle hem Türkçeyi öğrenecek hem İngilizcelerine kuvvet verecek hem de ülkesine katma değer sağlayacak. Öğrenciler burada öğrendiklerini götürerek ülkelerinin ekonomilerine katkıda bulunacak. Çünkü burada kültür alışverişi olacak. Geleceğimiz bize bağlı. Eğer bizler aktif ve başarılı olursak, idealist ve hedeflerimiz hep büyük olursa, her zaman ülkemiz de büyük olacak, genişleyecek, ekonomik anlamda zirveye ulaşacak."

Etkinliğin finali 5 Mayıs'ta yapılacak

UDEF Başkan Yardımcısı Fatih Evran, 14 yıldır uluslararası öğrencilere hizmet ettiklerini anlattı.

"Doğudan Batıya Adil Bir Dünya" temasıyla düzenlenen Uluslararası Öğrenci Buluşması'nın, öğrencilerin kültürlerini tanıtması amacıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Evran, buluşmanın finalinin 5 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını, etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımının da beklendiğini söyledi.

Etkinlikte, 51 ülkenin 91 şehrinden katılan öğrenciler, ülkelerinin tarihi, kültürü, coğrafyası, gelenekleri, görenekleri, yöresel yemekleri ve danslarını tanıttı.

UDEF tarafından düzenlenen ve 1 Şubat'ta başlayan etkinlik, 19 ülkede 4 Mayıs'a kadar devam edecek. Etkinlik, yabancı ülkelerden üniversite eğitimi almak amacı ile Türkiye'ye gelen misafir öğrencilere birçok alanda tecrübe ve beceri kazandırmayı hedefliyor.

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