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İstanbul'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul Eyüpsultan'daki bir iş yerinde 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Mehmet Ali Derdiyok   | 03.06.2020
İstanbul'da 1 milyon şişe sahte parfüm ele geçirildi Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok/AA

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Ortaklar İşhanı'ndaki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 milyon şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 1 ton etil alkol, 1 ton kimyevi madde, 4 adet kapaklama ve şişeleme makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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