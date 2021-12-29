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İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, sahte olduğu belirlenen 14 bin 160 şişe parfümün ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı.

Halil Demir   | 29.12.2021
İstanbul'da sahte parfüm operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün ürettiği yüklü miktarda sahte parfümü yılbaşında piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir ve Fatih'te 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen 14 bin 160 şişe parfüm ve 2 bin parfüm kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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