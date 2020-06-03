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Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 03.06.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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