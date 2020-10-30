İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte beklenen yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.
İstanbul
İstanbul Valiliğinden Twitter hesabından hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.
☔ İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 29, 2020
yarın (30 Ekim Cuma) sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
📎🔍 https://t.co/xFlzcswNHP pic.twitter.com/pttoUZEUmH
İletide, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; yarın sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.