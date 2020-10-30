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İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı

İstanbul Valiliği, kentte beklenen yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Sefa Mutlu   | 30.10.2020
İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı Fotoğraf: İsa Terli

İstanbul

İstanbul Valiliğinden Twitter hesabından hava durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

İletide, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre; yarın sağanak, yer yer gök gürültülü ve kuvvetli sağanak beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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