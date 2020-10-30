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Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığındaki 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 30.10.2020
Irak'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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