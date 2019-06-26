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İstanbul su tüketiminde rekor kırdı

İstanbul'da günlük su tüketimi 25 Haziran'da rekor kırarak 3 milyon 288 bin 159 metreküp oldu.

Gökhan Yılmaz   | 26.06.2019
İstanbul su tüketiminde rekor kırdı

İstanbul

AA muhabirinin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlediği bilgiye göre, mega kentte geçen yıl 25 Haziran'da 3 milyon 35 bin metreküp olan günlük temiz su kullanım miktarı bu yılın aynı gününde 3 milyon 288 bin 159 metreküpe ulaştı. 

Geçen yıl sıcakların etkili olduğu mayıs ayında toplam ortalama tüketim 2 milyon 915 bin metreküp olurken bu yıl mayıs ayında tüketim 3 milyon 123 bin metreküpe yükseldi.

İstanbul'a 2018'de günlük verilen temiz su miktarı 2 milyon 851 bin metreküp olurken, rakam bu yılın ilk 5 ayında 3 milyon ortalamasına yaklaştı.

İstanbul'da su tüketimi her yıl artıyor

İstanbul'un yıllık su tüketim verileri incelendiğinde, 2016 yılında 998 milyon olan yıllık su tüketiminin, 2017'de 1 milyar 20 milyon metreküpe, 2018'de ise 1 milyar 40 milyon metreküpe çıktığı görülüyor. 2019 yılının 5 ayında ise 421 milyon metreküp su tüketimine ulaşıldı.

Kentin su ihtiyacı Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Büyükçekmece, Alibey, Terkos, Kazandere, Elmalı, Darlık Barajları ile Istrancalar Dereleri ve Melen sisteminden alınan su ile sağlanıyor.

Verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlarda doluluk oranı ise yüzde 80,18.

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