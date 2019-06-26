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Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı duyuruldu.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.06.2019
Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 asker şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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