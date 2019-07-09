Euro
6.40
Dolar
5.71
BIST 100
97,053.23
Altın
1,392.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

İstanbul, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Ayşe Büşra Erkeç   | 09.07.2019
İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Trakya ve bölgenin doğusundaki şiddetli yağışlara dikkat edilmesi gerektiği bildirildi. 

Bölgenin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtilen açıklamada, yarın Trakya ve zamanla İstanbul'da başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların, 11 Temmuz Perşembe günü bölge genelinde görüleceği aktarıldı.

Yağışların yarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ, 11 Temmuz Perşembe günü de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskınları, dolu şeklinde yağış, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olunması istendi. 

Hava sıcaklığı azalacak

Açıklamada, bölge genelinde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 11 Temmuz Perşembe günü bölgenin kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar hissedilir derecede (4-8 derece) azalacağı belirtildi.

Rüzgarın perşembe günü bölgenin doğusunda kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
AB’yi yeni isimlerle nasıl bir beş yıl bekliyor?
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor

Benzer haberler

İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

İstanbul serin ve yağışlı havanın etkisine girecek

Meteorolojiden sağanak uyarısı

İstanbul depreme hazır hale getirilecek

İstanbul'da turistik tesis sayısı 10 yılda yüzde 53,4 arttı

İstanbul'da turistik tesis sayısı 10 yılda yüzde 53,4 arttı
Serbest bırakılan Türk gemiciler İstanbul'a geldi

Serbest bırakılan Türk gemiciler İstanbul'a geldi
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı