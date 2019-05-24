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İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 50 kişiden 15'i yakalandı.

Halil Demir   | 24.05.2019
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 50 şüpheliden 15'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İstanbul, Gaziantep, Bursa, Ankara, Hatay, Mersin, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, çeşitli meslek gruplarından 15 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer zanlılardan 10'unun yurt dışında olduğu, 25'inin ise ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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