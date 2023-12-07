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FETÖ'nün 6 yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan B.B, başkentte saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Ahmet Sertan Usul  | 07.12.2023 - Güncelleme : 07.12.2023
FETÖ'nün 6 yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" Ankara'da yakalandı

Ankara

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 yıldır aranan, ByLock kullanıcısı ve FETÖ'nün 1997 Polis Akademisi mezunlarından sorumlu "emniyet mahrem imamı" olduğu belirtilen B.B'yi, Sincan ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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FETÖ'nün 6 yıldır aranan "emniyet mahrem imamı" Ankara'da yakalandı
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