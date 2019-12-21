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İstanbul Kent Konseyi açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi'ni hayata geçirdi.

Hikmet Faruk Başer   | 21.12.2019
İstanbul Kent Konseyi açıldı

İstanbul

Saraçhane’de daha önce "Gençlik Merkezi" olarak kullanılan binanın tahsis edildiği İstanbul Kent Konseyi'nin ilk başkanı Mimar Tülin Hadi oldu. 

Konseyin açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un, her adımında Türkiye'ye örnek olma zorunluluğu bulunduğunu dile getirdi.

Bu konuda İstanbul'un sorumluluğu olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Benim Kent Konseyi'nden beklentim, bilinenden, yazılandan ya da kanunda işaret edilenden daha fazla. Toplumun, belediyecilikle beraber kamu yönetimine eşlik etmesi ve sürece yön vermesi, taleplerini bildirmesi, yetenekleriyle her anında katkı sunması, gerçekten o kamu kurumunun topluma ait olduğu hissini ortaya koyuyor, o kamu kurumunun şeffaflığını güçlendiriyor. Bütün bu anlayış, aslında temiz bir toplumun varlığına doğru bir gidişat." diye konuştu.

İmamoğlu, kentin bütün yaşayanlarının kentle ilgili her hususta bir gönüllülük esasıyla birlikte sürece dahil olması gerektiğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"İlla bir kurumsal bağlantıdan bahsetmiyorum ama kanunda tanımlandığı şekli ile bir kurumun, gönüllü çalıştırabileceği yüzbinlerce, zaman içerisinde belki de milyonlarca İstanbullunun bir hemşehrilik duygusu ile sürece katılacağı şekliyle, hizmet etmesini umuyorum. Yani nedir? Doğa ile ilgili gönüllü olmak, hayvanlarla ilgili gönüllü olmak ya da trafik ile ilgili gönüllü olmak gibi birçok hususta gönüllük esası ile sürece dahil olmak. Katkı sunma becerisini ortaya koyacak insanların bir araya geldiği bir 'İstanbul gönüllüsü' tanımını da İstanbul’a kazandırmak istiyoruz. Yani bir ana çatı var; Kent Konseyi. Belki yön verecek ve süreci ana prensipleri ile tanımlayacak bir kurumumuz ama onu destekleyici birçok sivil süreci de büyükşehir belediyesinin içine katıyoruz."


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