Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Çanakkale
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 490 borda numaralı "Admiral Essen" isimli askeri gemi, saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.
Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.