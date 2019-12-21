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Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Murat Yüksel   | 21.12.2019
Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti Fotoğraf: Murat Yüksel/AA

Çanakkale

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan 490 borda numaralı "Admiral Essen" isimli askeri gemi, saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

Boğaz geçişi sırasında sahil güvenlik botunun eşlik ettiği gemi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

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