Çukurca ve Başika Üs Bölgesi'nde 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca'da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi. Ayrıca, Başika Üs Bölgesi'nde de Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan asker şehit oldu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:
December 21, 2019
"19 Aralık 2019 tarihinde Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
Başika Üs Bölgesi'nde 'Batı Nil Virüsü'nden rahatsızlanan asker şehit oldu
MSB yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
December 21, 2019
"Başika Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019'da şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
Bakan Akar'dan şehit Uzman Onbaşı Tunç'un ailesine başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çukurca'da şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Akar'ın İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için yayımladığı başsağlığı mesajına yer verildi.
Akar, mesajında, "Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.