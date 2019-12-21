Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Kitap Fuarı"na katılan kitapseverler, aldıkları kitapları yazarlara imzalatmak için uzun süre sıra bekledi.

Mesut Varol   | 21.12.2019
Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Van

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Van Kitap Fuarı" yoğun katılımla devam ediyor.

Kentteki Fuar Kongre Merkezi'nde 13 Aralık'ta kitapseverlere kapılarını açan fuar, 7'den 70'e her kesimden ilgi görüyor. 

Bölgenin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan ve şiir dinletileri, panel ile söyleşilerin de yapıldığı fuarda, 300 yayın evinin standı yer alıyor.

Kitapseverler, 300 yazar ve şairin bulunduğu fuardan aldıkları kitapları da imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yazar Beyza Alkoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yöre insanının fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Burada olmaktan oldukça memnunum. Sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir ilgi var. Her şey çok güzel gidiyor. Çok sıcak ve samimi bir ortam var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Fuarı ziyaret eden Alaattin Kızıltaş da yeni neslin kitaba ilgisinden memnun olduğunu aktararak, "Fuar çok mükemmel. Güzel bir ilgi var. Buradaki ortam adeta insanı büyülüyor." ifadelerini kullandı.

Fuar, yarın akşam sona erecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Vanlılardan kitap fuarına yoğun ilgi

Dört ilde buzlanma ve don uyarısı

Van kahvaltısı UNESCO'yla dünyaya tanıtılacak

Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı

Doğu'da kardan kapanan 109 yerleşim biriminin yolu ulaşıma açıldı
Adalet Bakanı Gül: Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var

Adalet Bakanı Gül: Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var
'İstilacı' sivrisinek balıkları inci kefalini tehdit ediyor

'İstilacı' sivrisinek balıkları inci kefalini tehdit ediyor