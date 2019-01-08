CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, "Partizanlığın olmadığı, tam aksine hizmetin konuşulduğu ve sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum." dedi.

İSTANBUL

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Mehmet Emin Sungur Kompleksi'ndeki Çocuk Gündüz Bakımevi'nin açılışında, unutulan, hissedilmeyen ya da paylaşılmayan ne varsa göreve geldiğinde kentin en değerli unsurları olacağını söyledi.

Türkiye'de 0-4 yaş arasında yaklaşık 1 milyon 170 bin çocuğun bulunduğunu, bunlardan 180-190 bin civarında çocuğun okul öncesi eğitim alabildiğini belirten İmamoğlu, "Yani aslında bir milyon çocuğumuzu biz hayata hazırlayamıyoruz. Bu çağdaş dünyada ya da bu 21'inci yüzyılın dünyasında bir milyona yakın çocuğumuzu hayata hazırlayamıyoruz. Sebebi, tabii ki ekonomik imkansızlıklar. Bir milyona yakın çocuğumuzun biz iyi biliyoruz 700-800 bini gerçekten dar gelirli. Annesi evden çıkamıyor zaten, belki annesi bakıyor ama nasıl bakacağını da bilmiyor." diye konuştu.

Çocukların gelecekte ne olacağının bilinmemesi kadar kötü bir durum olamayacağını dile getiren İmamoğlu, geleceğe dönük hedeflerde en önemli unsurun çocuklar olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

"İstanbul'un çok büyük projelerini konuşa konuşa küçük diye görülen ama toplumun ana unsurlarını unuttuğumuz bir İstanbul'dayız." ifadelerini kullanan İmamoğlu, küçük diye görünen ama hayatı, insanların huzurunu ve mutluluğunu derinden etkileyen unsurların, özel ilgi alanı olacağını kaydetti.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Birileri başka şeyleri düşünebilir ama biz bu kenti, en fazla 0-4 yaş arasındaki 1 milyon 170 çocuğu düşüneceğiz. Bunu hiç kimse unutmasın, o çocukların annesini düşüneceğiz, aileleriyle beraber bu şehirde rahatça huzurlu bir şekilde dolaşabilme imkanlarını konuşacağız. Bu kentin her unsurundan faydalanabilme unsurlarını konuşacağız. Dolayısıyla dünyanın farklı yerlerinde çağdaş, nitelikli eğitim kavramlarını gerekirse bu şehrin en öncü eğitim kurumlarıyla buluşturacağız. Eğitim anlamında bir seferberlik başlatacağız."

Seçilmesi halinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin ana konusunun eğitim olacağına işaret eden İmamoğlu, "2019 itibarıyla eğitim, başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün ilçe belediyelerimizin ana konusu olacaktır, bunu hiç kimse unutmasın." şeklinde konuştu.

Büyükşehir belediyesinin çalışanlarının haklarını unutmayacaklarını aktaran İmamoğlu, belediye çalışanlarının mutlu ve huzurlu olacağını, kendilerini güvende hissedeceklerini kaydetti.

Komplekse Şişli'nin ilk belediye başkanı Mehmet Emin Sungur'un adının verilmesini önemsediğini, bunun vefa göstergesi olduğunu anlatan İmamoğlu, Sungur'u rahmet ve minnetle andığını dile getirdi.

İmamoğlu, herkese eşit mesafede olacağınının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Partizanlığın olmadığı, tam aksine hizmetin konuşulduğu, kibirden uzak durulan, tam aksine alçak gönüllü ve herkese sevgiyle yaklaşan ve de söylüyorum 2019'da sevginin kazandığı bir yılın başladığını hepinize müjdeliyorum."

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da 31 Mart'tan itibaren İstanbul'un bütün ilçelerinde, zamanı geldiğinde bütün mahallelerinde çocuk kreş evlerinin açılacağını dile getirdi.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ise son 5 yılda 6. kreşi hizmete açtıklarını, söz konusu kreşle birlikte sayının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından Gündüz Bakım Evi'nin açılışını yapan İmamoğlu ve beraberindekiler, binayı gezerek öğrencilerle sohbet etti. İmamoğlu, çocuklar, öğretmenler ve buradaki vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.



Muhabir: Kaan Bozdoğan