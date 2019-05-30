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İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası

Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran'da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu.

İzzet Taşkıran   | 30.05.2019
İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası

İstanbul

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bayram nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası düzenledi.

Buna göre, 31 Mayıs-4 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek.

Havalimanında, 3 Haziran 2019 saat 23.59'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 lira olarak belirlendi.

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