İstanbul Havalimanı'nda seçim hazırlıkları yerinde denetlendi
"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri" kapsamında İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerinin öncülüğünde yerinde denetlendi.
İstanbul
Denetime, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, YSK Strateji Geliştirme Daire Başkanı Harun Özkan, İstanbul Havalimanından sorumlu Emniyet Müdürü Hüseyin Ağca ile diğer ilgili kamu kurumlarının temsilcileri ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkilileri katıldı.
Heyettekiler, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş ve Gidiş katlarında seçim sandıklarının kurulacağı alanlar ile yurt dışından Türkiye'ye getirilecek oyların saklanacağı alanlarda inceleme yaptı.
"Hazırlıklarımız tamam ve bir sorun görmüyoruz"
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, seçimlere ilişkin havalimanında yapılan hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.
Yurt dışına kayıtlı seçmenlerin İstanbul Havalimanı'nda oy kullanabileceğini belirten Haktankaçmaz, şunları söyledi:
"Gelen ve giden katında 6'şar olmak üzere toplam 12 sandık kurulacak. Yurt dışında kullanılan oyların İstanbul Havalimanı üzerinden aktarılmasıyla ilgili planlamalar da var. Ağırlıklı olarak bu işler İstanbul Havalimanı üzerinden yürütülecek. Hazırlıklarımız tamam ve bir sorun görmüyoruz. Ülkemiz, milletimiz için hayırlı olan sonuç ne ise onu da hep birlikte bekleyeceğiz. Burada 27 Nisan'da sabahı itibarı ile oy verme işlemi başlayacak ve seçimin bittiği güne kadar da devam edecek. Burada kullanılan oylar burada sayılacak. Sayım işlemleri YSK'den görevlendirilen hakimlerin başkanlığında yapılacak. Biz idare olarak bu sayım işlemlerinin dışındayız."
Yurt dışından gelen oy torbaları 7 kilitle kapatılan odada saklanacak
Aralarında İstanbul Havalimanının da bulunduğu gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde 27 Nisan Perşembe günü oy verme işlemi başlayacak. Gümrük kapılarında oy verme 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların gümrük kapılarında oy verme işlemi tatil günleri de dahil 24 saat boyunca gerçekleşebilecek. Yurt dışı temsilciliklerinde ise oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek.
Yurt dışından getirilen oy torbaları, İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza edilecek. Bu torbalar daha sonra Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.