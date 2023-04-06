Dolar
19.26
Euro
20.97
Altın
2,012.18
ETH/USDT
1,863.50
BTC/USDT
27,900.00
BIST 100
4,910.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aydın’da tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda konuşuyor Beyoğlu'nda tarihi metruk bina çöktü. Olay yerinden yayındayız
logo
Gündem

Emine Erdoğan: Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yetim ve öksüz bıraktığı çocukların devletin himayesinde hayata tutunduklarını belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Emine Erdoğan: Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Dünya Yetimler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bir çocuğu sevindirmenin dünyada iyiliği hakim kılmak için atılan en kıymetli adımlardan biri olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuk gülümsemesi, karanlıkları dağıtan bir aydınlık saçar. Yetim yavrularımızın hasretini çektikleri şefkat kucağı olarak, her zaman gülümsemelerine ve sevinçlerine şahitlik edebiliriz. Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar. Hepimize emanet olan bu yavrularımızdan bir an olsun uzaklaşmadık. Onlar, kalbimizin en korunaklı yerindeler. Yetimler Günü vesilesiyle, kimsesiz yavrularımıza kucak açan koruyucu ailelerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar
Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak
Türk Polis Teşkilatının 178'inci kuruluş yıl dönümü mütevazı etkinliklerle kutlanacak
Adana'da üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
Deniz Kuvvetlerine 3 yeni fırkateyn için imzalar atıldı

Benzer haberler

Emine Erdoğan: Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar

Emine Erdoğan: Depremin yetim ve öksüz bıraktığı evlatlarımız, devletimizin himayesinde hayata tutunuyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg'u kullandığı anlara ilişkin görüntüler paylaşıldı

Emine Erdoğan'dan Togg paylaşımı: Büyük bir gurur ve mutluluk içerisindeyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 31 Mart-1 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 31 Mart-1 Nisan Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

Emine Erdoğan New York'ta TASC'ın geleneksel iftarına katıldı

Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü

Emine Erdoğan, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet