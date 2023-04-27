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Politika

İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı

İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı.

Kenan Irtak, Başak Akbulut Yazar  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
İstanbul Havalimanı'nda oy verme işlemi başladı Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

Havalimanının dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana sandıklar konuldu. Oy verme işleminde önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yemin edilmesinin artından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı.

Yurt dışında yaşayan seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde dış hatlar gidiş terminaline 6 numaralı kapının yakınına kurulan sandıkların başında sıraya girdi. Pasaport ve kimliklerini ibraz eden vatandaşlar, oylarını kullandı.

"İlk oyu ben vermek istedim"

İstanbul Havalimanı'nda oyunu ilk kullanan, Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Ferhat Kopuz oldu.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Kopuz, tatil için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Kopuz, ilk oyu kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tatile gelince oyumu kullandım. Sabah saat 06.00'dan beri buradayım. Üsküdar'dan geldim. İlk oyu ben vermek istedim." dedi.

"Oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi"

Katar'da çalışan Lütfi Çiçek ise heyecanlı bir ana denk geldiğini kaydetti.

Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Çiçek, "Öncelikle bu seçimlerin ülkemize, tüm Türk ve Müslüman alemine hayırlı olmasını diliyorum. Barış, huzur, esenlik ve istikrar getirmesini diliyorum. Oy kullanırken çocuklarım, kızlarım aklıma geldi. Onların geleceği için oy kulandım. Allah hayırlı, uğurlu etsin." diye konuştu.

"Vatandaşlık görevimi yerine getirdim"

Suudi Arabistan'a giden Altuğ Taşman ise "Herkes için hayırlı olsun, çocuklarımız, geçlerimizin geleceği için. İnşallah her şey daha iyi olur. Oyumu ya burada ya da konsoloslukta kullanacaktım, burası denk geldi. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." ifadelerini kullandı.

Gümrük kapılarında 27 Nisan Perşembe saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, 14 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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