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İstanbul Havalimanı havadan fotoğraflandı

6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı havadan fotoğraflandı.

Uğur Aslanhan   | 05.07.2019
İstanbul Havalimanı havadan fotoğraflandı

İstanbul

Cumhuriyet tarihinin en önemli projeleri arasında yer alan ve 6 Nisan'dan bu yana tam kapasiteyle hizmet veren İstanbul Havalimanı, havadan fotoğraflandı.

Büyük taşınmanın gerçekleştiği 6 Nisan'dan bu yana tam kapasiteyle hizmet veren İstanbul Havalimanı'nda seferler aralıksız sürdürülüyor.

Tam kapasite kullanılmaya başlanan 6 Nisan'dan 1 Temmuz'a kadar olan dönemde İstanbul Havalimanı'ndan her 74 saniyede bir uçak geliş veya gidiş yaparken, uçak başına düşen yolcu ortalaması 160 olarak gerçekleşti.

Havalimanında, 86 günü kapsayan bu dönemde icra edilen seferlerle toplam 15 milyon 988 bin 748 yolcu ağırlandı. Bu dönemde 100 binden fazla uçuş yapılırken, havalimanında dış hatta 11 milyon 946 bin 740, iç hatlarda ise 4 milyon 42 bin 8 yolcu seyahat etti.

Seferlerin aralıksız sürdürüldüğü havalimanı, havadan fotoğraflandı. Fotoğraflarda ana terminalin, uçak taksi yollarının ve apronun günün farklı saatlerinde çekilen kareleri yer alıyor.

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