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İstanbul’da çok sayıda adrese terör operasyonu

İstanbul’da gerçekleştirilen terör operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İlyas Kaçar   | 30.03.2019
İstanbul’da çok sayıda adrese terör operasyonu

İstanbul

Alınan bilgiye göre, İstanbul emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde önceden belirlenen çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirdi. 

Özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı gidilen adreslerde arama yapıldı, şüpheliler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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